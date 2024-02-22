Стройнеем без голодовки: как устроена атлантическая диета

Статус диеты номер один в мире заслуженно принадлежит известной средиземноморской диете. Но волей ученых ее может потеснить ближайшая «родственница» — традиционный режим питания на северо-западе Испании и севере Португалии. Рацион жителей этих регионов состоит из большого количества рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, цельного зерна, фасоли, оливкового масла, каштанов, молока, сыра и умеренного количества мяса и вина. Впрочем, пользу последнего ученые не устают опровергать.

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В исследовании, доказывающем преимущества атлантической диеты, приняли участие более 200 семей: 121 семья придерживалась рекомендуемого рациона, остальные стали контрольной группой и питались как обычно. Результаты опубликованы в научном журнале JAMA Network Open. Выяснилось, что эта диета уменьшает количество брюшного жира и повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.

«Отдавая предпочтение полезным ингредиентам и традиционным методам приготовления, таким как тушение, эта диета повышает биодоступность питательных веществ, гарантируя, что организм сможет лучше усваивать и использовать их», — объяснила диетолог Мишель Рутенштейн в беседе с порталом Healthline.