Я бы съел: праздничные блюда, которые советуют сами мужчины
В мужской праздник на столе будут только те блюда, которые предпочитают настоящие мужчины. Мы поговорили с представителями сильной половины человечества и собрали топ вкуснейших блюд, которые и ваш защитник точно оценит.
Пирог с курицей и грибами
Что нам понадобится:
- Куриное филе — 400 г.
- Дрожжевое тесто — 500 г.
- Шампиньоны — 300 г.
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
Очищаем лук, нарезаем и закидываем в сковороду, обжариваем на среднем огне. Нарезанные грибы солим и жарим вместе с луком минут 15. Куриное мясо отвариваем и режем на кусочки. Варим очищенный картофель около 10 минут. Смазываем форму для запекания маслом, выкладываем раскатанное тесто, чтобы сформировались бортики. Выкладываем слой картофеля, затем грибы с луком и уже в конце добавляем слой курицы.
Яйца взбиваем, добавляем соль. Заливаем ими пирог. Ставим в духовку и печем около 40 минут.
Запеченная форель
Что нам понадобится:
- Форель — 500 г.
- Половина лимона.
- Лимонная трава.
- Растительное масло — 1 ст.л.
- Зелень — 1 пучок.
- Соль и перец по вкусу.
- Фольга.
Как готовим:
Очищаем рыбу от чешуи, чистим от внутренностей. После того как промыли под водой, натираем солью и перцем. Режем лимон на четыре части. Выживаем из одной сок, смешиваем с маслом и смазываем рыбу. Вторую часть лимона нарезаем на ломтики. Делаем надрезы на рыбе, вставляем в них ломтики лимона. Лимон, который у нас остался, нарезаем мелко и смешиваем с зеленью. Лимонную траву кладем в брюхо очищенной рыбы.
Заворачиваем форель в фольгу и ставим запекать в духовку. Ждем около 40 минут. Далее снимаем фольгу и ставим обратно в духовку, ждем, пока образуется корочка.
Стейк из говядины
Что нам понадобится:
- Говяжья вырезка — 200 г.
- Оливковое масло — 10 г.
- Соевый соус — 20 г.
- Красное сухое вино — 100 г.
- Сахар — 20 г.
- Перец чили — 1 шт.
- Розмарин — 3 г.
- Соль по вкусу.
- Черный перец по вкусу.
Как готовим:
Жарим стейк на разогретой сковороде, далее ставим в духовку и оставляем там на 180 градусах примерно на 10 минут. У нас должна получиться прожарка medium.
На сковороде разогреваем черный перец с сахаром, вином и соевым соусом. Должен получиться соус по типу сиропа. Выкладываем мясо в соус и томим на сковороде. Затем выкладываем мясо в тарелку, заливаем соусом, украшаем розмарином и перцем чили.