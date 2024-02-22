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Я бы съел: праздничные блюда, которые советуют сами мужчины

В мужской праздник на столе будут только те блюда, которые предпочитают настоящие мужчины. Мы поговорили с представителями сильной половины человечества и собрали топ вкуснейших блюд, которые и ваш защитник точно оценит.

Я бы съел: праздничные блюда, которые советуют сами мужчины
© WomanHit.ru

Пирог с курицей и грибами

Что нам понадобится:

  • Куриное филе — 400 г.
  • Дрожжевое тесто — 500 г.
  • Шампиньоны — 300 г.
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль по вкусу.

Как готовим:

Очищаем лук, нарезаем и закидываем в сковороду, обжариваем на среднем огне. Нарезанные грибы солим и жарим вместе с луком минут 15. Куриное мясо отвариваем и режем на кусочки. Варим очищенный картофель около 10 минут. Смазываем форму для запекания маслом, выкладываем раскатанное тесто, чтобы сформировались бортики. Выкладываем слой картофеля, затем грибы с луком и уже в конце добавляем слой курицы.

Яйца взбиваем, добавляем соль. Заливаем ими пирог. Ставим в духовку и печем около 40 минут.

Запеченная форель

Что нам понадобится:

  • Форель — 500 г.
  • Половина лимона.
  • Лимонная трава.
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Зелень — 1 пучок.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Фольга.

Как готовим:

Очищаем рыбу от чешуи, чистим от внутренностей. После того как промыли под водой, натираем солью и перцем. Режем лимон на четыре части. Выживаем из одной сок, смешиваем с маслом и смазываем рыбу. Вторую часть лимона нарезаем на ломтики. Делаем надрезы на рыбе, вставляем в них ломтики лимона. Лимон, который у нас остался, нарезаем мелко и смешиваем с зеленью. Лимонную траву кладем в брюхо очищенной рыбы.

Заворачиваем форель в фольгу и ставим запекать в духовку. Ждем около 40 минут. Далее снимаем фольгу и ставим обратно в духовку, ждем, пока образуется корочка.

Стейк из говядины

Что нам понадобится:

  • Говяжья вырезка — 200 г.
  • Оливковое масло — 10 г.
  • Соевый соус — 20 г.
  • Красное сухое вино — 100 г.
  • Сахар — 20 г.
  • Перец чили — 1 шт.
  • Розмарин — 3 г.
  • Соль по вкусу.
  • Черный перец по вкусу.

Как готовим:

Жарим стейк на разогретой сковороде, далее ставим в духовку и оставляем там на 180 градусах примерно на 10 минут. У нас должна получиться прожарка medium.

На сковороде разогреваем черный перец с сахаром, вином и соевым соусом. Должен получиться соус по типу сиропа. Выкладываем мясо в соус и томим на сковороде. Затем выкладываем мясо в тарелку, заливаем соусом, украшаем розмарином и перцем чили.

Еда