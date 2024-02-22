Я бы съел: праздничные блюда, которые советуют сами мужчины

В мужской праздник на столе будут только те блюда, которые предпочитают настоящие мужчины. Мы поговорили с представителями сильной половины человечества и собрали топ вкуснейших блюд, которые и ваш защитник точно оценит.

Пирог с курицей и грибами

Что нам понадобится:

Куриное филе — 400 г.

Дрожжевое тесто — 500 г.

Шампиньоны — 300 г.

Картофель — 3 шт.

Лук — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Соль по вкусу.

Как готовим:

Очищаем лук, нарезаем и закидываем в сковороду, обжариваем на среднем огне. Нарезанные грибы солим и жарим вместе с луком минут 15. Куриное мясо отвариваем и режем на кусочки. Варим очищенный картофель около 10 минут. Смазываем форму для запекания маслом, выкладываем раскатанное тесто, чтобы сформировались бортики. Выкладываем слой картофеля, затем грибы с луком и уже в конце добавляем слой курицы.

Яйца взбиваем, добавляем соль. Заливаем ими пирог. Ставим в духовку и печем около 40 минут.

Запеченная форель

Что нам понадобится:

Форель — 500 г.

Половина лимона.

Лимонная трава.

Растительное масло — 1 ст.л.

Зелень — 1 пучок.

Соль и перец по вкусу.

Фольга.

Как готовим:

Очищаем рыбу от чешуи, чистим от внутренностей. После того как промыли под водой, натираем солью и перцем. Режем лимон на четыре части. Выживаем из одной сок, смешиваем с маслом и смазываем рыбу. Вторую часть лимона нарезаем на ломтики. Делаем надрезы на рыбе, вставляем в них ломтики лимона. Лимон, который у нас остался, нарезаем мелко и смешиваем с зеленью. Лимонную траву кладем в брюхо очищенной рыбы.

Заворачиваем форель в фольгу и ставим запекать в духовку. Ждем около 40 минут. Далее снимаем фольгу и ставим обратно в духовку, ждем, пока образуется корочка.

Стейк из говядины

Что нам понадобится:

Говяжья вырезка — 200 г.

Оливковое масло — 10 г.

Соевый соус — 20 г.

Красное сухое вино — 100 г.

Сахар — 20 г.

Перец чили — 1 шт.

Розмарин — 3 г.

Соль по вкусу.

Черный перец по вкусу.

Как готовим:

Жарим стейк на разогретой сковороде, далее ставим в духовку и оставляем там на 180 градусах примерно на 10 минут. У нас должна получиться прожарка medium.