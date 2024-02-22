Миллеровская кухня: орешки со сгущенкой

Получила долгожданный подарок – электроорешницу и испекла печенье из моего советского детства. Выпечка понравилась всем родным. Напоминаю рецепт орешков. Хотя они и продаются в магазинах, но домашнее всегда вкуснее и дешевле.

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яйца — 4 шт.,

сахар — 200 г,

сода — 2 ч. л.,

сливочное масло — 340 г,

растительное масло — 60 мл,

мука — 4 стакана,

сок лимона — 2 ст. л.

Для крема:

масло сливочное — 100 г,

вареная сгущенка — 1 банка.

Смешать муку и слегка растопленное сливочное масло, чтобы получилась рассыпчатая крошка. Добавить взбитые до однородной белой массы яичные желтки и сахар, перемешать; затем яичные белки, взбитые до устойчивых пиков, перемешать. Влить смешанные соду и сок лимона. Тесто не должно липнуть к рукам.

Скатать небольшие шарики размером 2,5 см, выложить в электроорешницу и выпекать. У готовых половинок орешков срезать лишнее тесто по краям.

Для начинки взбить подтаявшее сливочное масло. Небольшими порциями к маслу добавлять вареную сгущенку и перемешивать миксером.

Наполнить половинки печенья начинкой и соединить в целый орешек. Готовую выпечку поставить на час в холодильник.