Миллеровская кухня: орешки со сгущенкой
Получила долгожданный подарок – электроорешницу и испекла печенье из моего советского детства. Выпечка понравилась всем родным. Напоминаю рецепт орешков. Хотя они и продаются в магазинах, но домашнее всегда вкуснее и дешевле.
- яйца — 4 шт.,
- сахар — 200 г,
- сода — 2 ч. л.,
- сливочное масло — 340 г,
- растительное масло — 60 мл,
- мука — 4 стакана,
- сок лимона — 2 ст. л.
Для крема:
- масло сливочное — 100 г,
- вареная сгущенка — 1 банка.
Смешать муку и слегка растопленное сливочное масло, чтобы получилась рассыпчатая крошка. Добавить взбитые до однородной белой массы яичные желтки и сахар, перемешать; затем яичные белки, взбитые до устойчивых пиков, перемешать. Влить смешанные соду и сок лимона. Тесто не должно липнуть к рукам.
Скатать небольшие шарики размером 2,5 см, выложить в электроорешницу и выпекать. У готовых половинок орешков срезать лишнее тесто по краям.
Для начинки взбить подтаявшее сливочное масло. Небольшими порциями к маслу добавлять вареную сгущенку и перемешивать миксером.
Наполнить половинки печенья начинкой и соединить в целый орешек. Готовую выпечку поставить на час в холодильник.
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