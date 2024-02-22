Почему стоит принимать пчелиное молочко

Фармацевтические препараты — явление относительно новое. Еще пару веков назад наши предки лечились травами и другими природными средствами. Исторически сложилось так, что одними из самых ценных для врачевания были пчелиная пыльца, прополис и маточное молочко. Они доступны и сейчас, поэтому мы тоже можем поправить здоровье с помощью продуктов пчеловодства.

Что такое маточное молочко?

Маточное молочко — это уникальная густая молочная субстанция, которую рабочие пчелы производят и скармливают королеве пчел. Молочко является единственным источником питания для нее и обеспечивает ее жизнедеятельность.

«Рабочие пчелы смешивают мед и пчелиную пыльцу с ферментами в горловых железах, чтобы получить эту густую ароматную жидкость», — рассказывает диетолог и нутрициолог Стас Горин.

В чем польза маточного молочка?

По своему составу оно схоже с пыльцой. Оно насыщено питательными веществами, восемью незаменимыми аминокислотами, витаминами A, C, D, E, минералами и гормоноподобными веществами.

«В нем много пантотеновой кислоты (витамин B5), антистрессового витамина, который повышает выносливость в экстремальных для организма и психики ситуациях. В нем содержится около 12% белка, 5—6% липидов и 12—15% углеводов», — объясняет специалист.

Целебные свойства маточного молочка

Оно укрепляет иммунную систему в целом. Как и мед, улучшает состояние при астме и других заболеваниях дыхательных путей.

Маточное молочко снижает уровень холестерина и липопротеинов, а еще — уровень триглицеридов, что благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, при этом немного увеличивается количество красных кровяных телец в самой крови.

«Оно регулирует уровень глюкозы в крови, а также улучшает состояние язв, связанных с диабетом. Поддерживает уровень тестостерона у мужчин и улучшает качество спермы — а еще положительно влияет на либидо у обоих полов», — говорит Стас.

В сочетании с другими продуктами пчеловодства молочко способно облегчить неприятные предменструальные симптомы, такие как раздражительность, колебания веса и отеки. Оно облегчает симптомы менопаузы, защищает от остеопороза, уменьшая резорбцию костной ткани.

Наконец, употребление маточного молочка связано с улучшением познавательных способностей в среднем и пожилом возрасте и защищает от болезни Альцгеймера.

Используют молочко и в косметологии

Оно увеличивает количество коллагена в эпидермисе и улучшает внешний вид кожи. По этой причине пчелиный продукт также используют для заживления ран, он усиливает миграцию фибробластов (клеток соединительной ткани, вырабатывающих коллаген).

«Маточное молочко было замечено в подавлении процесса пигментации кожи, и поэтому оно предлагается в качестве кандидата на ингибирование меланогенеза, что позволяет использовать его в качестве эффективного крема по уходу за кожей», — утверждает нутрициолог.

Безопасно ли маточное молочко?

Как и у всех продуктов пчеловодства, наиболее распространенными побочными эффектами являются аллергические реакции. При наличии аллергии на хвойные и тополевые деревья маточного молочка следует избегать.