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Апельсиновый пирог — простой в приготовлении и вкусный десерт

Нас ждут долгие выходные, а значит будет время поэкспериментировать на кухне. К тому же нельзя упускать случая порадовать семью апельсиновым пирогом, когда цитрусовых фруктов в магазине настоящее изобилие.

Апельсиновый пирог: простой в приготовлении и вкусный десерт
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 шт.
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 1 стакан
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Апельсин — 1 шт.

Процесс приготовления:

  • Подготовьте начинку: апельсиновую цедру натрите на крупной терке. Ножом срежьте белую часть, чтобы осталась мякоть, которую нужно нарезать на небольшие кусочки.
  • Яйца разбейте в миску, добавьте сахар. Взбейте миксером. Добавьте муку, аккуратно перемешайте. Добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться похожим на густую сметану.
  • В готовое тесто добавьте апельсиновую цедру и кусочки апельсина. Перемешайте.
  • Форму для выпечки застелите пергаментом, вылейте тесто. Отправьте в духовку на 30 минут при температуре 180 ºC.
  • Готовый пирог оставьте остывать в форме на 15 минут. Выньте из формы, присыпьте сахарной пудрой и украсьте цедрой апельсина.
Еда