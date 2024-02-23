Апельсиновый пирог — простой в приготовлении и вкусный десерт
Нас ждут долгие выходные, а значит будет время поэкспериментировать на кухне. К тому же нельзя упускать случая порадовать семью апельсиновым пирогом, когда цитрусовых фруктов в магазине настоящее изобилие.
Ингредиенты:
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 1 стакан
- Мука — 1 стакан
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Апельсин — 1 шт.
Процесс приготовления:
- Подготовьте начинку: апельсиновую цедру натрите на крупной терке. Ножом срежьте белую часть, чтобы осталась мякоть, которую нужно нарезать на небольшие кусочки.
- Яйца разбейте в миску, добавьте сахар. Взбейте миксером. Добавьте муку, аккуратно перемешайте. Добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться похожим на густую сметану.
- В готовое тесто добавьте апельсиновую цедру и кусочки апельсина. Перемешайте.
- Форму для выпечки застелите пергаментом, вылейте тесто. Отправьте в духовку на 30 минут при температуре 180 ºC.
- Готовый пирог оставьте остывать в форме на 15 минут. Выньте из формы, присыпьте сахарной пудрой и украсьте цедрой апельсина.