Диетолог назвала лучшие продукты для набора мышечной массы

Лучшими продуктами животного происхождения для набора мышечной массы являются говядина, мясо птицы, молоко и его производные, а также рыба и яйца, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Эксперт отметила, что, например, куриные яйца содержат девять незаменимых аминокислот, полезные жиры и витамин D.

Лучшие продукты для набора мышечной массы животного происхождения: говядина (высококачественный белок, железо, цинк, витамины группы В), курица (важна при поддержании и восстановлении мышц, нужна для здоровья костей и поддержания веса), творог, молоко, рыба (богата омега-3 жирными кислотами), куриные яйца (высококачественный белок, девять незаменимых аминокислот, полезные жиры и витамин D), — добавила Микитюк.

Диетолог Ольга Редина ранее рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступ аритмии. Она посоветовала россиянам с осторожностью употреблять кофе и шоколад, а также отказаться от алкогольных напитков. По словам Рединой, влияние кофе на сердечно-сосудистую систему связано с тем, что в его состав входит кофеин, обладающий стимулирующими свойствами. Шоколад же содержит в себе теобромин и фенилэтиламин. Данные вещества усиливают сердечные ритмы.