Врач назвал альтернативу кофе

Несколько напитков помогут отказаться от кофе тем, у кого есть противопоказания к его употреблению, сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Замену кофе он назвал в беседе с РИАМО.

По словам Белоусова, альтернативой ему могут стать зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай. При этом, подчеркнул он, кофе без кофеина содержит все те же полезные вещества, в том числе антиоксиданты, что и обычный напиток. Все эти напитки, как и кофе, помогают быть бодрым и повышают настроение, заверил врач.

Белоусов отметил, для большинства людей кофеин не представляет никакой опасности, однако он может вызвать бессонницу вечером из-за стимулирующего эффекта. Употребление большого количества кофеина, добавил врач, может вызвать нежелательные побочные эффекты: нервозность, учащенное сердцебиение, тремор, расстройства желудка.