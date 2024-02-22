Врач: сыр с плесенью можно отличить от испорченного по цвету

Врач Залетова: сыр с плесенью можно отличить от испорченного по цвету
Съедобная плесень создаётся специально сыроваром в процессе производства продукта. Она не имеет ничего общего с грибком и совершенно безопасна для здоровья, если человек не страдает аллергией или ГЭРБ. Но даже на благородном сыре из-за неправильного хранения может появиться дикая плесень, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова.
Зачем нужна плесень на сыре
Сыр оснащают плесенью ради придания ему вкуса и аромата. При этом плесень служит как бы защитной оболочкой продукта. Для организма польза от плесени тоже есть, потому что она благотворно влияет на микрофлору кишечника и содержат витамины группы B.
Обычно под съедобной имеет в виду два вида плесени:
- Penicillium roqueforti — используется в сыре рокфор;
- Penicillium camemberti — используется в сыре камамбер.
Как отличить благородный сыр от испорченного
«Цвет плесени должен быть характерным для конкретного сорта сыра — белым, голубым или зелёным», — подчеркнула Татьяна Залетова в беседе с «Радио Sputnik».
Цвет плесени всегда одинаковый, отметила специалист. Если же с одной стороны она белая, а с другой — зелёная, значит, сыр испорчен.
Другой характерный признак признак испорченного сыра — плесень, похожая по виду на мох.
Испорченный сыр с плесенью начинает пахнут нашатырём. Это происходит из-за вторичного разложения белка вследствие нарушения условия или сроков хранения.