Врач: сыр с плесенью можно отличить от испорченного по цвету

Съедобная плесень создаётся специально сыроваром в процессе производства продукта. Она не имеет ничего общего с грибком и совершенно безопасна для здоровья, если человек не страдает аллергией или ГЭРБ. Но даже на благородном сыре из-за неправильного хранения может появиться дикая плесень, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова.

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Зачем нужна плесень на сыре

Сыр оснащают плесенью ради придания ему вкуса и аромата. При этом плесень служит как бы защитной оболочкой продукта. Для организма польза от плесени тоже есть, потому что она благотворно влияет на микрофлору кишечника и содержат витамины группы B.

Обычно под съедобной имеет в виду два вида плесени:

Penicillium roqueforti — используется в сыре рокфор;

Penicillium camemberti — используется в сыре камамбер.

Как отличить благородный сыр от испорченного

«Цвет плесени должен быть характерным для конкретного сорта сыра — белым, голубым или зелёным», — подчеркнула Татьяна Залетова в беседе с «Радио Sputnik».

Цвет плесени всегда одинаковый, отметила специалист. Если же с одной стороны она белая, а с другой — зелёная, значит, сыр испорчен.

Другой характерный признак признак испорченного сыра — плесень, похожая по виду на мох.