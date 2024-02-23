На драконий фрукт, или, как его чаще называют, питахайю, многие смотрят с подозрением — даже в крупных супермаркетах он представлен далеко не всегда. Впрочем, было бы желание, а питахайя найдется. К тому же есть сразу несколько причин радовать себя заморским деликатесом почаще.