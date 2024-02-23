Диетолог назвала один фрукт, который защищает организм от диабета, «плохого» холестерина и даже рака
На драконий фрукт, или, как его чаще называют, питахайю, многие смотрят с подозрением — даже в крупных супермаркетах он представлен далеко не всегда. Впрочем, было бы желание, а питахайя найдется. К тому же есть сразу несколько причин радовать себя заморским деликатесом почаще.
«Олигосахариды, содержащиеся в питахайе, не перевариваются в желудке и поэтому служат топливом для здоровых кишечных бактерий», — объясняет диетолог Мелани Маркус в беседе с Forbes.
Стимулируя рост лакто- и бифидобактерий, двух важных штаммов кишечных бактерий, этот фрукт поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы и работоспособность иммунной системы. По словам специалистов, питахайя содержит витамины-антиоксиданты С и А, а также калий.
Эти соединения могут помочь предотвратить заболевания, связанные с воспалительными и окислительными процессами, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, дислипидемию (высокий уровень «плохого» холестерина в крови).