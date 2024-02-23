Мужчина будет доволен: готовим лагман с телятиной
Если ваш мужчина любит хорошо поесть, а вы хотите его порадовать в праздник, приготовьте лагман. Это сытное блюдо с мясом и округлой лапшой, красивое и вкусное. С рецептом вы обязательно справитесь.
Ингредиенты:
Мясной бульон — 1,5 л
Телятина — 500 г
Лапша — 300 г
Сладкий перец — 2 шт
Помидоры — 2 шт
Большая луковица — 1 шт
Чеснок — 2-3 зубчика
Петрушка — 1 пучок
Растительное масло — 3-4 ст. л.
Соль, черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Перец, помидоры, лук очистить и нарезать кубиками. Мясо нарезать небольшими кубиками.
На сильном огне обжарить мясо (лучше порционно, чтобы мясо не тушилось, а жарилось). Затем готовое мясо выложить в тарелку. Когда все мясо будет готово, вернуть его в сковороду.
Добавить овощи, жарить, помешивая, 5-7 минут. Влить теплый бульон, довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около часа.
Петрушку и чеснок мелко порубить. За 10 минут до готовности мяса отварить лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую лапшу откинуть на дуршлаг.
В глубокие тарелки положить лапшу, влить суп, посыпать чесноком и петрушкой.