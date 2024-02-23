Мужчина будет доволен: готовим лагман с телятиной

Если ваш мужчина любит хорошо поесть, а вы хотите его порадовать в праздник, приготовьте лагман. Это сытное блюдо с мясом и округлой лапшой, красивое и вкусное. С рецептом вы обязательно справитесь.

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Ингредиенты:

Мясной бульон — 1,5 л

Телятина — 500 г

Лапша — 300 г

Сладкий перец — 2 шт

Помидоры — 2 шт

Большая луковица — 1 шт

Чеснок — 2-3 зубчика

Петрушка — 1 пучок

Растительное масло — 3-4 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Перец, помидоры, лук очистить и нарезать кубиками. Мясо нарезать небольшими кубиками.

На сильном огне обжарить мясо (лучше порционно, чтобы мясо не тушилось, а жарилось). Затем готовое мясо выложить в тарелку. Когда все мясо будет готово, вернуть его в сковороду.

Добавить овощи, жарить, помешивая, 5-7 минут. Влить теплый бульон, довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около часа.

Петрушку и чеснок мелко порубить. За 10 минут до готовности мяса отварить лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Готовую лапшу откинуть на дуршлаг.