Борщ, манка и «орешки»: незабываемые блюда из СССР

Советская кухня была богата разнообразием рецептов, включавших в себя сотни вариантов супов, горячих вторых блюд, салатов и десертов. Воспоминания о вкусе традиционных яств до сих пор живы во многих из нас.

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«Вечерняя Москва» предлагает совершить приятную поездку в прошлое, во времена культовых блюд, которые с успехом передавались из поколения в поколение в СССР.

Манная каша

Все советские дети ели манную кашу с кусочком сливочного масла на завтрак. Густая масса с комочками считалась полезной для растущего организма. По этой причине многие бабушки и в наши дни с усердием кормят своих внучат этим блюдом, не придавая значения тому, что преимуществами крупы являются только высокая калорийность и усвояемость, среди недостатков — нет витаминов и микроэлементов. На Руси манная крупа появилась лишь в XII веке, и только самые богатые люди могли ею питаться. В XXI веке манная каша стала доступна всем.

Макароны по-флотски

В советский период макароны по-флотски занимали свое место на кулинарной сцене, аналогичное современным пастам и спагетти болоньезе. Это блюдо из тушенки, лука и макарон, было доступным для широкого круга людей, обеспечивая сытость всей семьи без удара по бюджету. Однако назвать блюдо исключительно советским нельзя. Есть две версии происхождения макарон по-флотски. Одна из них гласит, что рецепт зародился, когда итальянские моряки смешивали высушенную говяжью грудинку с пастой. По другой версии, макароны по-флотски — это полностью советское изобретение. Несмотря на разногласия, блюдо признано миллионами и продолжает радовать вкусовые рецепторы.

Борщ

Борщ был признан наиболее сытным супом на советской кухне. Кроме него граждане СССР употребляли шурпу и харчо, однако эти первые блюда немного уступали борщу в популярности. Красный суп с мясом, свеклой и квашеной капустой и сейчас на почетном месте на обеденном столе. Свидетельством его важности служит использование рецепта в неформальном «индексе борща», при помощи которого оценивается покупательная способность валюты.

Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаса — это один из наиболее известных десертов времен СССР. В этом лакомстве искусно сочетаются две основные характеристики, олицетворяющие понятие «сытость» в Советском Союзе, — колбаса и шоколад. Однако история этого десерта начинается в Германии, где он носил название «Холодная собака», поскольку при его приготовлении не требовалась тепловая обработка. Известный всем хот-дог в США возник благодаря немцам и получил название из-за особенностей рецепта. Но о последнем советские граждане узнали только перед распадом страны. А его «холодный собрат» стал любимым десертом не одного поколения сладкоежек.

Бутерброды с плавленым сырком

Бутерброды из черного хлеба с тертым плавленым сыром «Дружба» и чесноком имеют одновременно острый и нежный вкус. Каждая хозяйка экспериментировала с ингредиентами: были вариации с морковью, свеклой, яйцом и другие. Были очень популярным вариантом закуски к алкоголю, так как готовились из доступных и дешевых продуктов.

Трубочки и орешки с вареной сгущенкой

Трубочки и орешки с начинкой из вареного сгущенного молока с сахаром были излюбленными лакомствами советской детворы. Сладкие, хрустящие! Было очень сложно остановиться в их поедании. Сгущенку для начинки варили около трех часов до карамельного оттенка, для особого вкуса сочетали с грецким орехом.

Торт «Муравейник»