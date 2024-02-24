Четыре продукта, которые становятся токсичными при хранении в холодильнике

Холодильник необходим для хранения продуктов. Но некоторые из них нельзя убирать в прохладную и влажную среду, говорит специалист по здоровью кишечника Димпл Джангда.

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Эти четыре продукта становятся токсичными при хранении в холодильнике.

Чеснок. В прохладе чеснок быстро поражает плесень. Головки чеснока имеют низкую кислотность, что делает их склонными к развитию Clostridium botulinum, более известной как возбудитель ботулизма.

Лук. Иногда люди кладут в холодильник половинку лука, но делать этого не стоит. Крахмал начинает превращаться в сахар, и луковица постепенно покрывается токсичной для организма плесенью.

Имбирь. На нём тоже быстро начинает образовываться плесень, которая связана с почечной и печёночной недостаточностью.