Как «капрезе», но пирог: готовим вкусную закуску на тесте фило
Если вы любите закуску капрезе, попробуйте ее в ином варианте — пироге на тесте фило. Это блюдо быстро приготовить, им легко удивить гостей и прослыть очень хорошей хозяйкой.
Ингредиенты:
- Тесто фило — 10 листов (можно заменить на слоеное)
- Оливковое масло — 50 мл
- Помидоры — 1-2 шт
- Творожный сыр — 150 г (можно заменить на густую сметану или мягкий творог)
- Моцарелла — 125 г (один шарик)
- Соус песто
Процесс приготовления:
- На пергамент выложить 5 листов фило, смазать маслом и выложить еще 5 листов. Слоеное тесто просто раскатать слегка.
- Намазать творожным сыром, отступая от краев по 2 см.
- Выложить нарезанные на кружки помидоры и мацареллу. Добавить соус. Края согнуть. Выпекать в разогретой до 200С духовке 20-25 минут.