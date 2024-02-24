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Как «капрезе», но пирог: готовим вкусную закуску на тесте фило

Если вы любите закуску капрезе, попробуйте ее в ином варианте — пироге на тесте фило. Это блюдо быстро приготовить, им легко удивить гостей и прослыть очень хорошей хозяйкой.

Как «капрезе», но пирог: готовим вкусную закуску на тесте фило
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Тесто фило — 10 листов (можно заменить на слоеное)
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Помидоры — 1-2 шт
  • Творожный сыр — 150 г (можно заменить на густую сметану или мягкий творог)
  • Моцарелла — 125 г (один шарик)
  • Соус песто

Процесс приготовления:

  1. На пергамент выложить 5 листов фило, смазать маслом и выложить еще 5 листов. Слоеное тесто просто раскатать слегка.
  2. Намазать творожным сыром, отступая от краев по 2 см.
  3. Выложить нарезанные на кружки помидоры и мацареллу. Добавить соус. Края согнуть. Выпекать в разогретой до 200С духовке 20-25 минут.
Еда