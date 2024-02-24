Не ешьте эти продукты, если мечтаете о плоском животе

Плоский живот — мечта многих женщин и мужчин. Некоторые продукты приводят к более быстрому набору веса, чем другие, поскольку имеют высокую калорийность. А вот уровень питательных веществ в них низкий. Никогда не ешьте следующие продукты, если мечтаете о подтянутом животике:

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Жирное мясо

Большая часть баранины, телятины и свинины богата насыщенными, то есть худшими жирами. Они приводят к росту уровня холестерина, закупорке артерий и появлению болезней сердца. Содержат много калорий, потому ведут к увеличению веса. Ешьте лучше нежирную курицу или рыбу. Или вообще не ешьте мяса.

Сахар

Без него можно обойтись, так как это просто пустые калории. Всякий раз, когда вы потребляете конфеты или сладкую газировку, калории быстро откладываются в организме в виде жира и не сжигаются сразу. Старайтесь избегать любых блюд, в состав которых добавлен сахар.

Белые продукты

Макароны, печенье и хлеб из белой муки почти не имеют питательной ценности, поскольку подвергаются глубокой обработке. Многие из них также содержат добавленный сахар и жир. Они сразу дают чувство сытости. Но оно быстро проходит. В результате искушение съесть что-то еще становится сильнее.

Алкоголь

Алкоголь — еще один напиток, полный пустых калорий, которые откладываются в организме в виде жира. Также алкоголь разрушает мышечную ткань.(*употребление алкоголя вредит вашему здоровью)

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