Диетолог рассказала, как есть чипсы и начос с пользой для здоровья

«Даже картофельные чипсы можно сделать достаточно полезными, если использовать натуральные красители: свёклу, шпинат. Если в них ещё добавить натуральные ароматизаторы и съесть, скажем, с салатом, то есть добавить клетчатку какую-то — они тоже могут быть не такими и вредными. Главное не жарить, не добавлять много жиров, соли. Важны натуральные ингредиенты. Ещё компенсировать клетчаткой обязательно. Тогда, в принципе, будет всё нормально. Главное правильно приготовить. Можно и испортить начос, и сделать полезными чипсы».