Диетолог рассказала, как есть чипсы и начос с пользой для здоровья
К закускам стоит добавлять овощи.
Клетчатка необходима для переваривания. Обилие жира и соли вредно, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.
«Даже картофельные чипсы можно сделать достаточно полезными, если использовать натуральные красители: свёклу, шпинат. Если в них ещё добавить натуральные ароматизаторы и съесть, скажем, с салатом, то есть добавить клетчатку какую-то — они тоже могут быть не такими и вредными. Главное не жарить, не добавлять много жиров, соли. Важны натуральные ингредиенты. Ещё компенсировать клетчаткой обязательно. Тогда, в принципе, будет всё нормально. Главное правильно приготовить. Можно и испортить начос, и сделать полезными чипсы».
Ранее в Минздраве сочли безалкогольное пиво безопасным. Очищенный от спирта продукт становится хлебным напитком, который способен навредить лишь при условии чрезмерного потребления. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный диетолог ведомства, академик РАН и РАМН Виктор Тутельян. Он пояснил, что большое количество выпитого может привести к проблемам с ЖКТ и почками.