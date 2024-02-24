Ну, йогурт, погоди! Что скрывают изготовители «полезных продуктов»

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты являются псевдополезными. «Вечерняя Москва» ознакомилась со списком и узнала, как предостеречь себя от обмана производителей.

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Так, например, многие продукты содержат большое количество сахара, несмотря на заявления о том, что в них отсутствуют красители и ароматизаторы. Чаще всего это касается товаров для легкого перекуса: соков, творожков и даже мюсли.

— Многие думают, что сок полезнее, чем газировка. Однако количество сахара в обоих напитках содержится одинаковое, — рассказал врач-терапевт Мардан Латифов.

Для тех, кто ведет здоровый и спортивный образ жизни, полки магазинов заваливают всевозможными протеиновым и батончиками. Но чаще это продукты, в которых содержится лишь малая доля белка, а иногда его вообще заменяют другими веществами, на которые потом возникает аллергия.

— Внимательно читайте состав и обращайте внимание на вещества, стоящие на последнем месте, — их в продукте меньше всего, — добавил эксперт.

Батончик-то непростой

Протеиновые батончики обычно содержат комбинацию белков, углеводов, жиров и клетчатки. Однако нередко в них также много и подсластителей. Еще такие батончики могут содержать искусственные ингредиенты или сахарные спирты. Чрезмерное употребление такой еды может привести к тому, что организм перестанет справляться с усвоением белка.

Сок — значит сахар

В любом фрукте и во многих овощах, например в томате, содержится фруктоза, а это такой же углевод, как и глюкоза. Поэтому пакетированные соки содержат большое количество сахара. А популярная маркировка «без сахара» вводит в заблуждение.

Каши быстрого приготовления

В «быстрых кашах» крупа измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. Вместо пользы организм получает «пустые калории» вместе с сахаром, усилителями вкуса, синтетическими ароматизаторами и прочими добавками

Йогурты, сырки — друзья глюкозы

В этих продуктах содержится много сахара. Съев всего, например, всего один йогурт, вы можете получить суточную дозу глюкозы. Содержание сахара в натуральном йогурте не должно превышать 5 граммов на 100 граммов продукта.

Мюсли, и вы туда же?

Мюсли содержат огромное количество пустых калорий и, конечно, сахара. А еще в продукте много растительных масел и нередко синтетических добавок. А эти вещества задерживают жидкость в организме

Без жиров, но с углеводами

Компенсированное растительными жирами, сахаром и другими веществами отсутствие естественных жиров в молочных продуктах неизбежно ведет к употреблению большего числа углеводов. В результате обмен веществ дает сбой, а человек начинает набирать вес.

Виктория Безнебеева, диетолог:

— На мой взгляд, самые полезные для похудания и организма в целом продукты — это бурый рис, авокадо, шпинат, яблоко, красная рыба, сыр и грибы. Важно, что если правильно сочетать их, то можно добиться двойной пользы для тела. Например, красная рыба и зеленые овощи.

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