Как вода с лимоном влияет на похудение

Health: вода с лимоном может помочь похудению, но только косвенно.

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Добавление лимона в воду вряд ли поможет похудеть, но сам факт употребления большего количества воды может способствовать снижению веса. Об этом сообщает Health.com.

Начало дня со стакана лимонной воды стало популярным утренним ритуалом благодаря блогерам. В видео в TikTok, которое просмотрено более 14 миллионов раз, говорится, что неделя употребления лимонной воды может улучшить сжигание калорий. Однако нет исследований, которые доказали бы, что лимонная вода лучше обычной способствует похудению.

Тем не менее одно японское исследование 2008 года связало антиоксиданты в лимоне с меньшим увеличением веса. В целом употребление большего количества воды связано с повышенной сытостью, потерей веса и более здоровым метаболизмом. Увеличение гидратации также было связано с более здоровым составом тела и меньшей окружностью талии.

Исследование 2021 года показало, что у участников, которые пили 250 миллилитров лимонного сока, наблюдался меньший всплеск уровня сахара в крови после еды по сравнению с людьми, которые пили такое же количество чая или воды. Наконец, лимон содержит витамин С. В исследованиях на мышах и с участием людей было доказано, что более высокое потребление витамина С с пищей связано с низким риском метаболического синдрома при ожирении.