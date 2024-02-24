Эксперты раскрыли секрет, как выбрать качественный шоколад

Шоколад, без сомнения, является любимым лакомством для многих россиян. Вряд ли даже поборник самой строгой диеты откажется от кусочка манящего, таящего во рту удовольствия. Но знаем ли мы, как оценить, насколько полезен тот или иной шоколад и какие нюансы стоит учитывать при его покупке? Выбирая шоколад, первым делом стоит обратить внимание на то, какие ингредиенты производитель указал на этикетке: в составе качественного продукта не должно быть искусственных красителей и ароматизаторов, ГМО и консервантов. Также следует обращать внимание на наличие сахара и на каком месте он стоит в составе: ведь если он указан одним из первых, то этот шоколад низкого качества. Подробнее о том, как правильно подбирать это сладкое лакомство, чего не должно быть в его составе, сколько оно хранится и можно ли употреблять в пищу шоколад с истекшим сроком годности, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Каковы полезные свойства шоколада?

У шоколада есть ряд полезных свойств, говорит доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина. Полезнее всего темный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

"Такой продукт богат антиоксидантами, защищающими организм от воспаления. Умеренное потребление темного шоколада (примерно 20-30 граммов или 1-2 кусочка ежедневно) полезно для сердца, снижает уровень артериального давления, благотворно сказывается на работе сосудов", - отметила эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

"Настоящий шоколад действительно поднимает настроение и помогает бороться со стрессом - этот эффект дает какао", - подчеркнула она.

При этом не стоит забывать о том, что в шоколаде много калорий и сахара. Слишком большие объемы этого лакомства могут привести к набору лишнего веса, проблемам с зубами и повышению уровня сахара в крови, напомнили эксперты.

Как правильно выбирать шоколад?

Для начала стоит внимательно прочитать этикетку.

"В составе должны прописаны какао-бобы, какао-масло, сухое молоко и сахар. Не стоит пугаться таких добавок, как эмульгатор соевый лецитин, ванилин и так далее. Чем выше процент какао, тем более насыщенным и горьким будет вкус шоколада. Чем выше жирность, тем более нежным и мягким будет вкус, но много жира приводит к быстрому таянию продукта", - объяснил в разговоре с "РГ" доцент агроинженерного департамента РУДН Николай Хоменец.

Выбирать шоколад нужно в первую очередь по составу, который указан на маркировке, соглашается Бутырина. Она подчеркнула, что очередность расположения в составе ингредиентов напрямую связана с их количеством в продукте.

"Основной компонент хорошего шоколада - какао и какао-масло. В качественном шоколаде данный ингредиент должен быть всегда указан первым в составе, затем уже может следовать молоко, сахар, наполнители (орехи, сухофрукты и т.д.)", - отметила Бутырина.

При выборе шоколада также нужно обращать внимание на наличие сахара и на каком месте он стоит в составе, уточнила в беседе с "РГ" диетолог-нутрициолог Габдулхакова. Если сахар на первом месте - этот шоколад низкого качества.

"Конечно же, если вы соблюдаете принципы правильного питания, лучше выбирать шоколад без сахара. Если же вы не отказываетесь от сахара, то желательно, чтобы он был не на первом или втором месте в составе - ведь чем дальше в составе ингредиент, тем меньшее его количество содержится в продукте. Кроме того, не рекомендуется отдавать предпочтение шоколаду, в составе которого вы увидели красители - особенно если речь о шоколаде для ребенка - такой ингредиент может вызвать аллергию", - напомнила Габдулхакова.

Она также подчеркнула, что молочный шоколад содержит намного меньше какао, поэтому этот шоколад бесполезный. Также нет пользы в шоколаде, в составе которого пшеница, пшеничные или рисовые шарики. Но если в шоколаде есть семена или орехи, то это, наоборот, улучшает питательную составляющую продукта - и такой шоколад приветствуется, говорит нутрициолог.

Чего не должно быть в составе шоколада?

По словам экспертов, в составе хорошего шоколада не должно быть искусственных красителей и ароматизаторов, ГМО, консервантов (сорбатов и бензоатов), загустителей и растительных жиров вместо заявленного какао-масла. Упаковка должна быть аккуратная и качественная, с информацией о производителе и сроке годности.

Что же касается самой плитки шоколада, то ее цвет должен быть равномерным, форма - правильной, она должна источать свойственный ей аромат. "На ней не должно быть белого налета", - отметила Бутырина.

Также визуально шоколад должен быть гладким и блестящим, без комков и трещин.

"Если вы заметили матовость, зачастую это может указывать на низкое качество продукта. Не забываем и о сроке годности. За его пределами шоколад теряет свои первоначальные вкусовые качества", - добавил Хоменец.

Каковы атрибуты плохого вкуса и консистенции шоколада?

Чаще всего на некачественном шоколаде можно увидеть белый налет, говорят опрошенные "РГ" эксперты. Это значит, что он был неправильно упакован или хранился при высокой температуре.

Вторая значимая проблема - это горький вкус, что говорит на неправильном производстве или превышении какао-порошка. Кислый же вкус может быть вызван использованием некачественного какао-порошка, нарушением условий хранения.

Еще один признак некачественного шоколада - это если он легко крошится и имеет маслянистую консистенцию.

"Подобные факторы указывают на плохой замес при производстве шоколада и на возможный перегрев", - отмечает Хоменец.

"Качественный шоколад не может стоить дешево, потому что он должен быть приготовлен из качественных ингредиентов. Если шоколадка стоит 30 рублей, то, скорее всего, в ее составе содержание какао и какао-масла будет минимальное", - констатирует нутрициолог Габдулхакова.

Самый очевидный способ определить качественность шоколада, продолжает она, это съесть его. Качественный шоколад отличает сухой хруст при разламывании. Кусочек такого лакомства легко тает во рту, потому что температура плавления какао-масла составляет 32 градуса, чуть ниже нормальной температуры человеческого тела.

"Сладкая же кондитерская плитка будет слишком твердой - ее придется в буквальном смысле грызть. При этом во рту останется масляное послевкусие, и таять низкокачественный шоколад будет уже в руках", - объяснила она.

Какой срок хранения у шоколада?

Обычно на упаковке можно встретить 6 или 12 месяцев.

"Срок хранения шоколада зависит от многих факторов: температура, влажность, состав шоколада, включения кураги, изюма, орехов. Необходимо отметить, что в открытом виде при комнатной температуре срок хранения может сократиться до нескольких недель", - объясняет эксперт Бутырина.

Хоменец, в свою очередь, напомнил, что чем выше процент содержания какао в шоколаде, тем больше его срок хранения. Например, горький шоколад может храниться до 1 года, а молочный - до 6 месяцев.

Можно ли употреблять в пищу шоколад с истекшим сроком годности?

"Поскольку сейчас в производстве шоколада используется масса консервантов, то его сроки хранения могут быть значительно больше. Но производители все равно пишут на своих изделия сроки годности с небольшим запасом", - рассказала "РГ" эксперт Бутырина.

Она полагает, что нет ничего страшного в употреблении чуть просроченной шоколадки, если она темная или молочная, но при условии, что визуально она вся еще сохранила свой нормальный вид и отсутствуют любые, нехарактерные для шоколада элементы (налет, жучки).

Однако Бутырина подчеркнула, что есть один вид шоколада, который точно не стоит употреблять, если его срок годности истек. Речь идет о белом шоколаде. Если такое лакомство просрочено, то его не стоит есть из-за низкого содержания в нем процента какао и высокого содержания сухих молочных смесей.

В свою очередь, эксперт Габдулхакова считает, что просроченный шоколад лучше не покупать.

"Срок годности не просто так устанавливается", - отметила она.