Обнаружена экзотическая сладость, которая способна снизить холестерин и нормализовать сахар

Названа сладость, которая способна снизить холестерин и нормализовать сахар. Это смоква — плотный тонкий высушенный мармелад, изготовленный из ягод и фруктов.

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От пастилы смоква отличается более жёсткой консистенцией и тёмным цветом. К этому виду десерта относятся засахаренные цукаты, подсушенный мармелад, карамелизированные фрукты. Смоква содержит много пектина, который способствует снижению холестерина, нормализует сахар в крови, снижает риск онкологических заболеваний, пишет Общественная Служба Новостей.

Есть и другие полезные для здоровья десерты. В их числе мёд — не только вкусный, но и полезный продукт, его используют и в лечебных целях. Полезна пастила из фруктово-ягодного пюре, взбитого в пену, с добавлением яичного белка и стабилизатора. Она содержит полезные для организма витамины и минералы.

Не нанесёт вреда мармелад, изготовленный из натуральных ингредиентов, он способствует работе пищеварения, нормализует обмен веществ, поддерживает работу печени и поджелудочной железы. Ещё одним полезным лакомством назвали халву. Её готовят из орехов и семечек.

Горький шоколад, в составе которого не менее 72% какао, замыкает список полезных сладостей. В составе такого шоколада содержатся магний, йод, цинк, фосфор, хром, калий, кальций, натрий, железо, витамины группы В и витамин Е. В составе есть танин и кофеин, флавоноиды и полифенолы, антиоксиданты, алкалоид теобромин.