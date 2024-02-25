Эндокринолог: употребление свежевыжатых соков приводит к лишнему весу

По сравнению с самими фруктами в свежевыжатых соках всегда больше сахара и меньше пользы, рассказала «Комсомольской правде» эндокринолог-диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева. Содержание сахаров повышается во время отжима плодов, а важных для организма пищевых волокон, наоборот, становится значительно меньше.

© Секрет Фирмы

Если говорить о всех других типах сока, которые можно найти в магазине, — восстановленных, нектарах и так далее, — в них очень много сахара добавляют на производстве.

По словам эндокринолога, д. м. н. Зухры Павловой, к набору веса за счёт жировой ткани приводит употребление любых соков, в том числе натуральных.

«Если в организм попадает фруктоза, а в соках её много, то половина её превратится в жир. Оставшаяся часть переработается в глюкозу. А та в свою очередь, при низкой физической активности, тоже будет запасена в жировую ткань в виде резерва», — объяснила она.

Остаётся вопрос: почему же в результате исследования заметно набирали в весе именно дети. Павлова считает, что учёные могли учесть только питание и не затронуть другие важные условия — например, физическую активность взрослых.