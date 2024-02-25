Эксперт назвала сладость можно ежедневно есть сидящим на диете

Практически любая из диет предполагает полный отказ от сладостей, однако шоколад может оказаться полезен даже худеющим. Такое мнение высказала преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева.

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По словам Беляевой, главное выбирать темный шоколад, в составе которого много натурального какао и мало сахара. "Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание", - пояснила эксперт в разговоре с RT.

Беляева также подчеркнула, что масло какао, входящее в состав шоколада, богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют обмен веществ и сжигание жиров. При этом, как отмечает специалист, даже небольшой кусочек темного шоколада поможет эффективно справиться с голодом.

Диетологи рекомендуют при снижении веса употреблять не более 25 грамм темного шоколада в день или четверть стограммовой плитки, в такой порции содержится порядка 155 ккал, подчеркнула Беляева.

Что касается белого и молочного шоколада, то, по мнению эксперта, их употреблением может быть вредным, так как в них вообще не содержится или содержится очень мало какао, зато очень много сахара, животного жира и прочих добавок.