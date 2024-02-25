Когда солить и на каком огне жарить: названы частые ошибки при приготовлении яичницы

Яичница готовится несложно и довольно быстро. Однако даже при её приготовлении многие люди совершают ошибки, предупреждают эксперты.

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Во-первых, если вы хотите посолить яичницу, то никогда не стоит класть соль на желток. В противном случае на вашей яичнице появятся неприглядные пятна, которые способны подавить аппетит. Поэтому солить рекомендуется только белок.

Во-вторых, не следует жарить яичницу на максимальном огне, иначе она пригорит. Сковорода должна быть нагрета до средней температуры. Как только край яичного белка достигнет желаемого цвета, яичницу можно переложить со сковороды на тарелку.