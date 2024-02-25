Куриные окорочка оказались полезными: Роспотребнадзор опроверг миф

Специалисты Роспотребнадзора отметили, вредность окорочков из-за повышенного содержания некоторых веществ – это миф. А размер тушки и ее частей зависит от породы.

© Unsplash

Блюда из окорочков содержат кобальт, который полезен для костей. Этот элемент оказывает благоприятное воздействие на пожилых и детей, поскольку улучшает работу мозга, память и внимание.

Куриный бульон полезен при простуде: в нем содержится аминокислота цистеин, которая облегчает симптомы болезни за счет противовоспалительного действия.

Выбирая продукт, важно обратить внимание на его презентабельный внешний вид: цвет окорочков должен быть ровным, пятна и кровоподтеки отсутствовать. На замороженном продукте не должно быть вмятин и большого количества льда.

Кроме того, покупателю нужно внимательно изучить этикетку: на продукте без рассолов и добавок написано "мясо". В "полуфабрикат" добавляют солевые растворы, чтобы текстура была более мягкой и блюдо быстрее готовилось.

Врач-диетолог Юлия Чехонина отмечает, что наиболее полезный способ приготовления окорочков – запекание в духовке. Так снижается содержание жира, а все полезные вещества сохраняются