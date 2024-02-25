О чем говорит тяга к сладкому

Тяга к сладкому может говорить о нехватке в жизни человека положительных эмоций, а также являться следствием жестких диет и частых стрессов, сообщает Общественная Cлужба Новостей со ссылкой на гастроэнтеролога, психолога пищевого поведения и диетолога Нурию Дианову.

По словам специалиста, если тяга к сладкому обусловлена ментальными проблемами, следует работать с психологом, который поможет разорвать эту зависимость и найти дофамин в других местах.

Также постоянное желание съесть сладкое может возникать на почве хронического стресса и недостатка сна, из-за которых организму не хватает энергии. В этом случае стоит нормализовать свой режим и сдать анализы на витамины D и B12, которые влияют на работоспособность, отметила Дианова.

К сладкому может тянуть и тех людей, которые в попытке сбросить лишний вес выбирают очень строгие диеты. В результате они перестают получать с пищей необходимые компоненты, и их организм начинает испытывать дефицит энергии, сообщила врач.