Прекрасное дополнение к кофе: готовим лимонный пирог
Те, кто пробовал лимонную выпечку, отмечают, что она обладает особым вкусом и очарованием. А если вы никогда не пробовали готовить лимонный пирог, предлагаем простой рецепт, который вам захочется повторить снова.
Ингредиенты (на форму 20-22 см):
180 г манной крупы
500 мл молока
300 мл воды
200 г сахара
250 г рикотты
3 яйца СО
50 г сливочного масла
Цедра 1 лимона
1/2 ч.л. ванильного экстракта
Сахарная пудра
Процесс приготовления:
В кастрюле смешать молоко, воду, масло, 50 г сахара, цедру 1/2 лимона (снять широкими полосками овощечисткой), нагреть на медленном огне до растворения сахара и масла, всыпать манную крупу, варить до загустения. Снять с огня и полностью остудить, после чего вынуть полоски цедры.
Яйца взбить с оставшимся сахаром и ванилью до пышной стабильной массы. Добавить рикотту и мелко натертую цедру, еще раз взбить. Частями добавлять холодную заварную массу, каждый раз хорошо вмешивая.
Выложить в подготовленную форму. Выпекать при 180С 50-60 минут. Дать остыть, вынуть из формы, присыпать сахарной пудрой перед подачей.