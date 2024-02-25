Прекрасное дополнение к кофе: готовим лимонный пирог

Те, кто пробовал лимонную выпечку, отмечают, что она обладает особым вкусом и очарованием. А если вы никогда не пробовали готовить лимонный пирог, предлагаем простой рецепт, который вам захочется повторить снова.

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Ингредиенты (на форму 20-22 см):

180 г манной крупы

500 мл молока

300 мл воды

200 г сахара

250 г рикотты

3 яйца СО

50 г сливочного масла

Цедра 1 лимона

1/2 ч.л. ванильного экстракта

Сахарная пудра

Процесс приготовления:

В кастрюле смешать молоко, воду, масло, 50 г сахара, цедру 1/2 лимона (снять широкими полосками овощечисткой), нагреть на медленном огне до растворения сахара и масла, всыпать манную крупу, варить до загустения. Снять с огня и полностью остудить, после чего вынуть полоски цедры.

Яйца взбить с оставшимся сахаром и ванилью до пышной стабильной массы. Добавить рикотту и мелко натертую цедру, еще раз взбить. Частями добавлять холодную заварную массу, каждый раз хорошо вмешивая.