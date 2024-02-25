Нутрициолог Екатерина Кузина в беседе с изданием “Аргументы и Факты” объяснила, из-за каких продуктов на теле может появиться целлюлит. Питание играет немаловажную роль в этом вопросе наравне с генетикой, изменениями гормонального фона и набором веса. Если рацион составлен неправильно, то возрастает риск заметить на своих бедрах, ягодицах и животе ту самую “апельсиновую корку”.

По словам специалиста, при переизбытке сахара повышается уровень инсулина в крови. Внушительный уровень инсулина запускает процесс образования и накапливания жира в том числе там, где обычно появляется целлюлит. Бургеры, пицца и замороженные пирожки зачастую обладают низкой пищевой ценностью и могут спровоцировать воспаление в организме, которое тоже способно повлечь за собой появление целлюлита. Если переборщить с колбасными изделиями, обладающими высоким содержанием соли, то в организме будет задерживаться вода, начнется внутриклеточный отек и целлюлит станет более заметным.

Кроме того, на ситуацию влияют маргарин, майонез и прочие вредные жиры, которые замедляют кровообращение и провоцируют накопление жира. На кровообращении и обмене веществ негативно сказывается употребление алкоголя на постоянной основе. Люди, которые целый день пьют много кофе, тоже рискуют заработать целлюлит. Перебор с крепким чаем, какао и колой тоже может привести к таким неприятным результатам.