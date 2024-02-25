Эксперты перечислили специи, которые нужны в ежедневном рационе

Специалисты портала здоровое-питание.рф составили топ-5 специй с богатым вкусом и несомненной пользой.

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В первую очередь эксперты назвали куркуму. За счет содержания куркумина эта специя - практически антиоксидант. Она помогает справиться с воспалительными процессами, заставляет мозг лучше работать и снижает риск появления некоторых видов рака. Куркумин не растворяется в воде, поэтому для улучшения усвоения куркуму следует сочетать с черным перцем.

Но при введении этой специи в рацион следует посоветоваться с врачом. Куркума приносит вред при проблемах с почками и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В любом случае не рекомендуется употреблять более двух граммов этого порошка в день.

В пятерку самым-самых вошла и корица. Однако в продаже в основном встречается ее недорогая разновидность кассия. Если настоящую корицу получают из тонкого внутреннего слоя коры вечнозеленого кустарника, который растет на Шри-Ланке, Мадагаскаре и Сейшельских островах, то кассию - из коры более распространенного родственного дерева. Впрочем, полезные вещества есть в обеих разновидностях, просто в настоящей корице их содержание выше. В частности, эвгенол имеет антисептические свойства, циннамаль помогает от депрессии и тревоги. Кроме того, корица снижает вред от жирных блюд, сокращает содержание "плохого" холестерина, способствует снижению артериального давления.

Но несмотря на всю пользу, не следует съедать более шести граммов корицы в день. А тем, у кого есть заболевания ЖКТ и нарушения свертываемости крови, следует отказаться от этой специи.

Корень имбиря традиционно заваривают для напитка при лечении простуды. Он помогает согреться и снижает проявление других симптомов ОРВИ. За жгучий вкус имбиря отвечает вещество гингерол. Это противовоспалительное. Между тем эксперты рекомендуют имбирь при вздутии живота и тошноте. Он улучшает пищеварение, способствует уменьшению уровня сахара в крови, помогает выработке ферментов для расщепления жира.

Имбирь разжижает кровь и снижает давление, уменьшает менструальные боли. Однако при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек и сердечно-сосудистой системы следует осторожно вводить в рацион имбирь. Для здоровых людей ежедневная норма - 3-4 грамма.

Более привычный в наших широтах чеснок имеет много полезных свойств: уменьшение уровня "плохого" холестерина, снижение давления и помощь в работе печени. Чеснок содержит аллицин, который помогает при простудных заболеваниях и справляется со многими устойчивыми патогенами.

Но чтобы аллицин сработал, чеснок нужно есть свежим. В день рекомендуется от половины до целого зубчика. Противопоказания: заболевания ЖКТ, желчекаменная болезнь, нарушение свертываемости крови, прием антикоагулянтов.

В топ-5 вошел и перец чили. Он способствует долголетию. Ученые связывают это свойство со жгучим веществом капсаицином, которое улучшает обмен веществ, борется с воспалениями и влияет на уровень холестерина в крови.

Ограничения по ежедневной норме чили - 15 граммов. Однако жгучий перец не следует употреблять при болезнях ЖКТ.