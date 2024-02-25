Нутрициолог назвала сухофрукт, который замедляет процессы старения

Продукт также снижает аппетит и тягу к сладкому.

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«Сухофрукты входят в рацион человека с давних времён: они являются частью многих традиционных и новых рецептов гастрономии во многих странах. Эти богатые питательными веществами продукты выступают отличным источником полезных для здоровья биологически активных соединений. И одним из таких является изюм. Чем он полезен, правда ли, что он вреден для зубов и кому стоит ограничить его употребление? Сейчас разберёмся».

Чем полезны сухофрукты?

Стоит отметить, что все сухофрукты содержат множество биологически активных фитохимических соединений, включая:

фенольные соединения;

флавоноиды;

каротиноиды;

проантоцианидины;

фитоэстрогены.

Эти вещества обладают антиоксидантным действием, помогают клеткам восстанавливаться, замедляют процессы старения, укрепляют иммунную систему и снижают риск болезней сердца.

Сухофрукты представляют собой разнообразную группу продуктов с разными вкусовыми качествами, составом, содержанием клетчатки. Такие их виды, как изюм, клюква, финики и чернослив, благоприятно влияют на состав микробиоты кишечника человека.

Изюм и его положительное влияние на здоровье

Изюм — это сушёный виноград, содержащий множество полезных компонентов для здоровья человека.

КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) изюма на 100 г: 264/2,9/0,6/66.

К полезным свойствам продукта относят:

Улучшение качества сна. Это происходит за счёт наличия в нём мелатонина — гормона, который вырабатывается в головном мозге и отвечает за регуляцию сна. Укрепление иммунитета. Виноград и продукты из него содержат определённые соединения, необходимые для поддержки иммунного ответа. Высокое содержание питательных веществ. Изюм рекомендуется в качестве питательного перекуса из-за содержания в нём таких веществ, как клетчатка, калий, и полезных для здоровья фитонутриентов и антиоксидантов. Умеренный гликемический индекс. Употребление изюма связано с более низкими значениями уровня глюкозы в крови после еды, чем при приёме других продуктов. Положительное влияние на давление. Высокий уровень потребления сухофруктов связан с более низким систолическим и диастолическим артериальным давлением. Обеспечение чувства сытости. Благодаря поддержанию стабильного уровня сахара в крови изюм предотвращает чувство голода и тягу к еде и сладкому. Снижение уровня холестерина. Включение изюма в рацион сопровождается снижением уровня холестерина в сыворотке крови. Таким образом, употребление этого сухофрукта может защитить от риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние на микробиоту. Сухофрукты, такие как изюм, содержат фитохимические вещества и пищевые волокна, которые способствуют поддержанию здоровья за счёт изменения состава и активности кишечной микробиоты. Кроме этого, на это оказывает влияние содержание пребиотиков в продукте.

Изюм и здоровье полости рта

Долгое время считалось, что изюм способствует развитию кариеса из-за его «липкости» и высокого содержания сахара. Однако, согласно новым исследованиям, виной всему низкий pH ротовой полости, прилипание пищи к зубам и образование налёта.

Употребление изюма само по себе не снижает pH полости рта ниже порога, способствующего растворению эмали, сухофрукт не остаётся на зубах дольше, чем другие продукты, и содержит множество антиоксидантов, которые ингибируют бактерию, являющуюся основной причиной развития кариеса.

Вред изюма при неправильном употреблении

Сухофрукты отличаются меньшим объёмом, но содержат больше сахара и калорий, чем свежие фрукты. Поэтому с осторожностью стоит их употреблять людям с повышенным уровнем сахара в крови и лишним весом.

Рекомендуется съедать не более 30 г изюма в день.