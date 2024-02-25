Эксперты назвали полезные свойства кураги

В Роспотребнадзоре отметили, что в ней много витаминов: А, В1, В2, С, РР, а также минеральных веществ - калия, кальция, магния, железа, фосфора и натрия.

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Среди других продуктов курага на первом месте по содержанию калия.

В ней есть незаменимые аминокислоты, которые нужны человеку. Также этот продукт снижает кислотность желудка, улучшает пищеварение, повышает концентрацию кислорода в крови и помогает в регуляции артериального давления.

Сухофрукт едят для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также после перенесенных инфарктов и инсультов.

Однако ее нельзя есть с гипотонией и астмой, а также если у человека больная пищеварительная система и печень.

Еще курагу не стоит давать детям до года и людям с непереносимостью абрикосов и аллергией на них.