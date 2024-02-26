Как выбрать качественное оливковое масло: советы диетолога

Качественное оливковое масло должно продаваться только в жестяной или темной стеклянной таре, рассказала NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Она подчеркнула, что на упаковке должна быть надпись Extra Virgin, без дополнительных слов. Собеседница отметила, что главным показателем качества является кислотность — в диапазоне от 0,2 до 0,8.

© Unsplash

О качестве говорит надпись Extra Virgin, без дополнительных слов, то есть масло получено путем первого холодного отжима, без термической или химической обработки. Так масло сохраняет все полезные жирные кислоты. Упаковка должна быть в жестяной таре или из темного стекла. И главный показатель качества, о котором мало кто говорит из диетологов, — это показатель кислотности — от 0,2 до 0,8, — добавила Войт.

Эксперт напомнила, что у оливкового масла должен быть хотя бы один международный сертификат, отмеченный на упаковке, в таком случае подобный продукт стоит покупать. Войт подчеркнула: настоящее оливковое масло не может стоить дешево. По ее словам, откровенно дешевые предложения могут быть смесью нескольких типов масел.

Чтобы масло не потеряло свои свойства, не храните на солнце и не ставьте возле нагревательных приборов. Жиры — это неотъемлемый компонент здорового сбалансированного рациона. Они отвечают за работу гормонов, за сокращение желчного пузыря и желчных протоков, избавляют от желчи — продуктов секреции клеток печени, чтобы не появился песок или камни, — отметила Войт.

Она добавила, что полезными жирами являются все нерафинированные масла и «король» среди них — оливковое масло. По ее заявлению, оно содержит в большом количестве необходимую омегу 9 — семейство ненасыщенных жирных кислот.

Ненасыщенные кислоты продлевают молодость. Не обязательно пропивать омегу в таблетках для профилактики, достаточно добавить в рацион качественное оливковое масло, — подытожила Войт.