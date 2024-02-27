Названы шесть «самых сырных» регионов России

Сервис путешествий Tutu.ru назвал шесть регионов России, которые стоит посетить любителям сыра. Об этом рассказала "Газета.ru". Так, в Адыгее можно попробовать одноименный сыр, который изготавливают из коровьего молока с добавлением сыворотки и соли. Важный атрибут этого сыра — плетеные ивовые корзины, в которых его хранят после приготовления. У продукта мягкий вкус и нежная консистенция. Эксперты также советуют посетить фестиваль адыгейского сыра на Даховской поляне вблизи хребта Уна-Коз.

© Реальное время

В Алтайском крае производят твердый сыр "Советский", который стал известен на всю страну, и "Алтайский" — с терпким сладковатым вкусом. В регионе также расположен завод, где делают мягкий сыр, получавший престижные премии в России и Франции.

Вкусные сыры также изготавливают в Воронежской области. На некоторых фермах региона организованы экскурсии и мастер-классы для туристов.

В Московской области производят разные виды сыра, в том числе сыр натурального созревания в Истринском районе и сыр с голубой плесенью, в обсыпке из трав, с фисташками и тмином в Ногинском районе. На частной сыроварне в Балашихе можно найти редкие фермерские сыры, а на экоферме в Можайском районе — халуми и брынзу.

Любителям сыра также советуют заглянуть в Костромскую область, где выпускают твердый сыр, немного напоминающий гауду, — тот самый "Костромской", а также множество других видов. Узнать больше о сыроделии можно в Музее сыра в самом центре Костромы. Здесь работают сырные сомелье, которые проводят интерактивные экскурсии для путешественников.