Лучшие продукты против стресса

Здоровое питание, а именно употребление мяса птицы, рыбы, орехов и тофу, обеспечивают дополнительную энергию, которая нужна для преодоления стресса, написала в Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская. По ее словам, источники белка также помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови.

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Источники белка помогают поддерживать стабильный баланс сахара в крови. Дисбаланс сахара в крови или чувство голода могут спровоцировать тревогу. Поэтому вы могли замечать, что симптомы тревоги усиливаются, когда вы не ели несколько часов (например, поздним утром или днем), — написала Афинская.

Специалист подчеркнула, что препятствовать развитию стресса, при этом регулируя уровень кортизола, помогают богатые магнием продукты: миндаль, кешью, тыквенные семена, семена чиа и какао. Афинская рекомендовала употреблять в пищу листовую зелень, содержащую витамины группы B. Как отметила диетолог, прием этих элементов также снижает уровень стресса.