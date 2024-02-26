Диетолог предупредила о коварной особенности популярного напитка

Репутация полезного напитка не повод закрыть глаза на количество калорий в нем. Британская диетолог Анжела Клюкас считает, что из-за смузи можно набрать вес.

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«Действительно легко смешать и выпить гораздо больше, чем вы бы съели», — объяснила эксперт в беседе с Business Insider. Своим клиентам, желающим похудеть, она смузи не рекомендует.

Пюре из овощей и фруктов вполне может быть частью здорового питания, особенно для желающих нарастить мышечную массу. Но на деле многие не осознают, насколько калорийный этот напиток, из-за его репутации. Бывает, что из-за так называемого ореола здоровья некоторые напитки и блюда кажутся полезнее, чем есть на самом деле. Например, фитнес-батончики, пакетированные соки и сладкие мюсли.

Если вы не представляете своего рациона без смузи, диетолог советует прибегнуть к простой хитрости: выложить все потенциальные ингредиенты напитка на тарелку и спросить себя, съели бы вы все это за раз?