В Роспотребнадзоре рассказали, какие супы лучше есть зимой

Самый полезный суп - из куриной грудки, так как в мясе птицы много белка и мало жира. Бульон восстанавливает силы и легко усваивается, часто его едят во время и после простуды. На втором месте - суп на мясном бульоне. Однако стоит покупать нежирное мясо и сливать первую воду после закипания. Так блюдо будет менее калорийным, а холестерина в организм попадет меньше.

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При этом специалисты считают, что суп из мяса на косточке не будет таким же полезным. А из копченостей окажется более жирным и калорийным. Они хуже усваиваются, нарушают работу пищеварительной системы и приводят к обострению заболеваний ЖКТ.

Для холодов также подойдет рыбный суп, который богат омега-3, омега-6, витаминами А, D, Е, фтором, магнием, йодом и фосфором. Первое блюдо из овощей считается низкокалорийным, богатым клетчаткой, витаминами и минералами.