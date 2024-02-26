Этот продукт незаменим для здоровья и красоты волос

«Важно убедиться, что ваш организм получает достаточное количество калорий — около 2000 в день, — напомнила диетолог Аманда Сауседа в беседе с журналом Shape. — Вашему организму требуется энергия для роста волос и выработки гормонов, необходимых для их здоровья, поэтому убедитесь, что основные потребности в калориях удовлетворены».

Что касается идеального продукта в рационе с точки зрения нужд волос, эксперты сходятся во мнении, что это дикий лосось, содержащий высококачественный белок. Диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот рассказала изданию, что лососевые содержат морской коллаген, омега-3 и цинк, которые также улучшают здоровье волос. Однако полезна не только рыба — по возможности включите в рацион миндаль, грецкие орехи, яйца, цитрусы и бобовые.