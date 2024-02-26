Стевия под запретом, но не вся. Как выявить опасный компонент в составе продуктов

С 27 февраля 2024 года технический регламент, который регулирует использование пищевых добавок в продукции, пополнится новыми 19 позициями. Среди них — стевия, которой люди привыкли заменять обычный сахар. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, почему решили запретить растительный подсластитель и какой его вид в составе продуктов считается безопасным.

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, пищевая добавка, которую получают из растения стевии, широко используется в качестве сахарозаменителя. Она подслащивает еду за счет гликозидов в ее составе. Для того чтобы стевия не нанесла вред, а была исключительно полезна, она должна содержать только очищенные гликозиды. Поэтому было принято решение о введении регламента и стандартизации.

— Дело в том, что сейчас в России изменился технический регламент, согласно которому теперь в качестве подсластителя необходимо использовать только очищенные гликозиды, добываемые из листьев растения, а не из его корня. Многие же производители указывали на упаковке только минимальную информацию, которая не раскрывала состав полностью. «Продукт, полученный из растения стевии» не объясняет, из какой части растения он получен, — пояснила специалист.

Теперь по регламенту в составе продуктов должен использоваться только экстракт стевии, или как его еще называют стевиогликозид, который в химической формуле обозначается, как Е960, сообщила «ВМ» врач-гастроэнтеролог первой категории, гепатолог Нурия Дианова.

— Е960 считается полностью безобидным. Поэтому теперь покупателю нужно более внимательно вчитываться в состав продуктов, если на товаре указана стевия или ее сироп, лучше отказаться от такого продукта и поискать товар со стевиогликозидом, — посоветовала Дианова.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что подобные ограничения полезны для потребителя, так как это повышает качество продукции.

— Однако после принятия поправок все еще можно будет столкнуться с товарами, которые не соответствуют нововведенным нормам. Скорее всего, это коснется товаров, произведенных до 27 февраля, от них потребитель может отказаться, — добавила врач.