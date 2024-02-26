«Так, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью. Более того, такой вид обработки мяса птицы увеличивает риск заражения сальмонеллой», – отметил он.

Дмитрий Быстров отметил, что единственный способ избавиться от всех бактерий на мясе – термическая обработка. При этом температура должна быть не менее 75 градусов.

Важно помнить и о правилах правильного мытья зелени. Так, ее следует мыть под прохладной проточной водой. Мыло использовать не стоит, ведь оно может остаться на продукте. Если же зелень слишком грязная, то ее можно отмочить в специальном растворе. Для этого разведите в литре воды одну ложку соли или уксуса. После чего оставьте зелень в рассоле на 15 минут. Это убьет все бактерии и микробы на поверхности, передает Life.ru.