Продукты для усмирения аппетита

В интернете много разных советов как обуздать разбушевавшийся аппетит, но все они разом забываются после работы.

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Вечер, вы пришли домой после длинного трудового дня. Утром была выпита чашечка кофе (потому что некогда, опаздывать на работу не хочется), днем съеден бутерброд с чаем (потому что некогда — шеф ждет отчет), вечером по дороге домой – мороженое, быстро, кусками (потому что некогда, дождь начинается, надо успеть нырнуть в метро), вот и все…

Не слишком много еды. Но загвоздка в другом – сейчас, вечером, когда можно расслабиться и отдохнуть, вы с ужасом чувствуете как просыпается зверский аппетит! Хочется залезть в холодильник и не покидать его – что зря бегать от телевизора на кухню? И чем ближе час отхода ко сну, тем сильнее хочется есть! Что делать? Как быть? Ведь такой режим питания приводит к неумолимой прибавке веса.

Конечно, лучше всего соблюдать правильный режим питания, сочетая его с достаточной двигательной активностью. Мы все это знаем, но всегда находим какие-то причины, чтобы не заниматься спортом и не следить за своим рационом. Но есть и еще один маленький секрет, который может немного облегчить жизнь человека, стремящегося похудеть: оказывается, существуют продукты, снижающие аппетит. И это:

Легкие белки. Они в достаточном количестве содержатся в птице и рыбе, блюда из которых легко усваиваются и дают длительное ощущение сытости. Лучше употреблять вареную или тушеную птицу и рыбу.

Бобовые, содержащие растительные белки. Отлично снижают аппетит, приятно тяжелят желудок, не дают объесться.

Качественная клетчатка. Сюда относятся такие вкусные блюда, как овсянка, орехи и семечки, морковь, свекла, сельдерей. Так называемые «длинные углеводы» медленно усваиваются, потому они являются отличным заменителем углеводам коротким, то есть тем, которые в избытке есть в неполезных булочках и сластях.

Вода. Да-да, обычная вода прекрасно помогает снизить аппетит. Бывает, что жажда искусно маскируется под голод! Кстати, если выпивать перед едой стакан холодной воды, можно добиться уменьшения порции, необходимой для насыщения.