Продукты для усмирения аппетита
В интернете много разных советов как обуздать разбушевавшийся аппетит, но все они разом забываются после работы.
Вечер, вы пришли домой после длинного трудового дня. Утром была выпита чашечка кофе (потому что некогда, опаздывать на работу не хочется), днем съеден бутерброд с чаем (потому что некогда — шеф ждет отчет), вечером по дороге домой – мороженое, быстро, кусками (потому что некогда, дождь начинается, надо успеть нырнуть в метро), вот и все…
Не слишком много еды. Но загвоздка в другом – сейчас, вечером, когда можно расслабиться и отдохнуть, вы с ужасом чувствуете как просыпается зверский аппетит! Хочется залезть в холодильник и не покидать его – что зря бегать от телевизора на кухню? И чем ближе час отхода ко сну, тем сильнее хочется есть! Что делать? Как быть? Ведь такой режим питания приводит к неумолимой прибавке веса.
Конечно, лучше всего соблюдать правильный режим питания, сочетая его с достаточной двигательной активностью. Мы все это знаем, но всегда находим какие-то причины, чтобы не заниматься спортом и не следить за своим рационом. Но есть и еще один маленький секрет, который может немного облегчить жизнь человека, стремящегося похудеть: оказывается, существуют продукты, снижающие аппетит. И это:
- Легкие белки. Они в достаточном количестве содержатся в птице и рыбе, блюда из которых легко усваиваются и дают длительное ощущение сытости. Лучше употреблять вареную или тушеную птицу и рыбу.
- Бобовые, содержащие растительные белки. Отлично снижают аппетит, приятно тяжелят желудок, не дают объесться.
- Качественная клетчатка. Сюда относятся такие вкусные блюда, как овсянка, орехи и семечки, морковь, свекла, сельдерей. Так называемые «длинные углеводы» медленно усваиваются, потому они являются отличным заменителем углеводам коротким, то есть тем, которые в избытке есть в неполезных булочках и сластях.
- Вода. Да-да, обычная вода прекрасно помогает снизить аппетит. Бывает, что жажда искусно маскируется под голод! Кстати, если выпивать перед едой стакан холодной воды, можно добиться уменьшения порции, необходимой для насыщения.
Очень важное замечание: если вы будете есть рекомендованные продукты вместе с продуктами, ведущими к повышению аппетита, ваши усилия похудеть не увенчаются успехом. Повышают аппетит кислые продукты, приправы, пряности, слишком крепкий чай, кофе, горчица и хрен, конфеты и иные сладкие «вкусняшки».