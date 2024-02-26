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Питательный салат с кукурузой за 15 минут

Времени на перекус мало, а пить кофе с булочкой, когда на носу весна — нет желания? Спасти ситуацию поможет рецепт сытного и вкусного салата, который максимально прост в приготовлении.

Питательный салат с кукурузой за 15 минут
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Ингредиенты:

  • Сыр — 100 г.
  • Варёное яйцо — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 100 г.
  • Йогурт натуральный — 3 ст. л.
  • Соль, перец, чеснок — по вкусу

Процесс приготовления:

Яйца отварить, натереть на крупной тёрке.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Чеснок измельчить.

Выложить кукурузу в салатницу, добавить сыр, яйца, йогурт, измельченный чеснок.

Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать. Готово!

Еда