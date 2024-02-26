Питательный салат с кукурузой за 15 минут
Времени на перекус мало, а пить кофе с булочкой, когда на носу весна — нет желания? Спасти ситуацию поможет рецепт сытного и вкусного салата, который максимально прост в приготовлении.
Ингредиенты:
- Сыр — 100 г.
- Варёное яйцо — 2 шт.
- Кукуруза консервированная — 100 г.
- Йогурт натуральный — 3 ст. л.
- Соль, перец, чеснок — по вкусу
Процесс приготовления:
Яйца отварить, натереть на крупной тёрке.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Чеснок измельчить.
Выложить кукурузу в салатницу, добавить сыр, яйца, йогурт, измельченный чеснок.
Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать. Готово!