Чай не так полезен, как считалось
Специалисты не рекомендуют пить чай перед сном из-за кофеина, который содержится в чае. Он может стать причиной мигрени из-за сужения сосудов. К тому же кофеин способствует выработке адреналина, который оказывает бодрящий эффект.
Пить горячий черный чай гипертоникам строго противопоказано, это может вызвать приступ гипертонии. Им рекомендуют остановить свой выбор на остывшем зеленом чае.
Чай не рекомендуют детям до двух лет и беременным, поскольку ферменты чая не дают усваиваться фолиевой кислоте, сообщает pzr.ru.
От ферментированного чая нужно держаться подальше людям с проблемами ЖКТ.
В чае содержатся оксалаты, из-за которых могут образовываться камни в почках.
Также с осторожностью следует пить чаи на основе травяного сбора, они могут спровоцировать аллергические реакции.