Чай не так полезен, как считалось

Специалисты не рекомендуют пить чай перед сном из-за кофеина, который содержится в чае. Он может стать причиной мигрени из-за сужения сосудов. К тому же кофеин способствует выработке адреналина, который оказывает бодрящий эффект.

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Пить горячий черный чай гипертоникам строго противопоказано, это может вызвать приступ гипертонии. Им рекомендуют остановить свой выбор на остывшем зеленом чае.

Чай не рекомендуют детям до двух лет и беременным, поскольку ферменты чая не дают усваиваться фолиевой кислоте, сообщает pzr.ru.

От ферментированного чая нужно держаться подальше людям с проблемами ЖКТ.

В чае содержатся оксалаты, из-за которых могут образовываться камни в почках.