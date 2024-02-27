В России запретили 19 пищевых добавок

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входит Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, с 27 февраля запретили к применению 19 пищевых добавок, в том числе популярный подсластитель стевию. Соответствующее решение Совета ЕАЭС размещено на официальном сайте объединения.

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Для того, чтобы внести запрет в технический регламент Таможенного союза, потребовалось восемь лет. В результате крупных исследований перечень с большой выборкой пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 наименований.

Согласно документу, помимо стевии, запрет коснулся муравьиной кислоты — Е236, красителя кантаксантин — E161g, регулятора кислотности ацетат аммония — Е264 и прочих. В «черный список» попали также пищевые танины, ацетат аммония, диоктилсульфосукцинат натрия и другие добавки, которые применяются в пищевых продуктах, лекарствах или ароматизаторах.

С 27 февраля 2024 года технический регламент, который регулирует использование пищевых добавок в продукции, пополнится новыми 19 позициями. Среди них — стевия, которой люди привыкли заменять обычный сахар. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, почему решили запретить растительный подсластитель и какой его вид в составе продуктов считается безопасным.