Какой ингредиент не следует добавлять в овсянку

Овсянка является популярным блюдом на завтрак: она вкусная, питательная и её можно приготовить разными способами. Эксперты предупредили, что есть один ингредиент, который не следует добавлять в эту кашу.

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Речь идёт о, казалось бы, безопасных сухофруктах. Дело в том, что они содержат гораздо больше калорий и сахара по сравнению со свежими ягодами и фруктами. Это связано с тем, что вся жидкость удаляется во время обработки.

Если вы добавите сухофрукты в овсянку, это приведёт к резкому подъёму уровня сахара в крови. Через какое-то время уровень также резко падает и и человек вновь ощущает голод.