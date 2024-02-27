Как правильно употреблять в пищу оливковое масло

Существуют ограничения и индивидуальная дозировка оливкового масла в питании при наличии камней в желчном пузыре, и это относится ко всем жирам, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог Кристина Войт. Масло можно добавлять в уже готовую пищу, но на нерафинированном жарить нельзя, добавила эксперт.

© Unsplash

По информации Войт, здоровому человеку или с небольшими проблемами ЖКТ, например гастрит, можно потреблять одну-две столовые ложки оливкового масла, добавляя при каждом приеме пищи в готовые блюда.

Важно, на нерафинированном масле не жарят, у него низкая температура горения, и следовательно вся польза сгорит вместе с деньгами, оплаченными за него, на вашей сковороде или в духовке, — подчеркнула диетолог.

Кристина Войт уточнила, что не имеет значения, куда есть желание добавить оливковое масло. Можно, например, в кашу на завтрак, в салат с рыбой на обед или полить котлету с лапшой на ужин, уточнила эксперт. Диетолог посоветовала каждый день добавлять оливковое масло в еду, и уже через две недели состояние волос, ногтей и кожи улучшится, а сон и пищеварение станут качественными.