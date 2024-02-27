Для любителей турецких сериалов — готовим суп Яйла

За последние несколько лет турецкие сериалы покорили сердца российских зрителей. Однако, кроме традиционного турецкого кофе о кухни знойного народа нам мало что известно. Пора это исправлять. И начнем, пожалуй, с приготовления супа Яйла.

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Ингредиенты:

Длиннозёрный рис — 90 г.

Греческий йогурт — 400 г.

Вода — 1200 мл.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Сушеная мята — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Залейте рис водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 30–40 минут, пока крупа полностью не разварится.

В большой миске смешайте йогурт, яйцо, муку и соль.

По одному половнику добавляйте в йогуртовую смесь горячий рис вместе с водой, тщательно перемешивая после каждой порции.

Перелейте суп в кастрюлю и на среднем огне доведите до слабого кипения. Готовьте 15 минут, помешивая.