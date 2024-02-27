Для любителей турецких сериалов — готовим суп Яйла
За последние несколько лет турецкие сериалы покорили сердца российских зрителей. Однако, кроме традиционного турецкого кофе о кухни знойного народа нам мало что известно. Пора это исправлять. И начнем, пожалуй, с приготовления супа Яйла.
Ингредиенты:
Длиннозёрный рис — 90 г.
Греческий йогурт — 400 г.
Вода — 1200 мл.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 1 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Сушеная мята — 2 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
Залейте рис водой, доведите до кипения и варите на небольшом огне 30–40 минут, пока крупа полностью не разварится.
В большой миске смешайте йогурт, яйцо, муку и соль.
По одному половнику добавляйте в йогуртовую смесь горячий рис вместе с водой, тщательно перемешивая после каждой порции.
Перелейте суп в кастрюлю и на среднем огне доведите до слабого кипения. Готовьте 15 минут, помешивая.
В небольшой сковороде разогрейте сливочное масло и обжаривайте в нём мяту 30 секунд. Влейте масло в готовый суп и перемешайте.