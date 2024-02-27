Как правильно хранить авокадо в домашних условиях чтобы дозрел и не испортился

В материале также рассказали, как определить идеальную степень зрелости плода.

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Авокадо считается компонентом здорового питания. Его популярность объясняется его насыщенной кремовой текстурой и мягким вкусом. Существуют десятки сортов плода, различающихся по размеру, цвету и текстуре. Все они произрастают в тропическом климате.

«Авокадо считается одним из самых популярных продуктов благодаря своему богатейшему составу. Научное его название Persea americana в переводе — «Персея американская». По внешнему виду оно напоминает орех, однако по химическому составу больше похоже на овощ».

Польза авокадо

Калорийность этого фрукта составляет 160 калорий на 100 граммов продукта, при этом средний плод без косточки и кожуры весит примерно 180-200 граммов. Авокадо относится к диетическим продуктам из-за того, что в нём содержатся ненасыщенные жирные кислоты или жирные кислоты.

Столь полезный состав поможет сбалансировать рацион. Этот фрукт прекрасно подходит для диетического питания, снижает вес и холестерин в крови.

Главные преимущества авокадо для здоровья:

Богатый питательный состав. Плод является отличным источником мононенасыщенных жиров, витамина Е и фолиевой кислоты. Он также содержит больше растворимой клетчатки, чем другие фрукты, и ряд полезных минералов, включая железо, медь и калий. Защита от сердечно-сосудистых заболеваний. В авокадо много жиров. 60% из них составляют мононенасыщенные жиры. Как показывают исследования, они помогают предотвратить болезни сердца и снизить кровяное давление. Фрукт также содержит много калия, фолиевой кислоты и клетчатки, полезных для сердечно-сосудистой системы. Снижение уровня холестерина. Масла, содержащиеся в авокадо, включают олеиновую и линолевую кислоты. Эти ненасыщенные жиры помогают контролировать уровень холестерина в крови. Регуляция аппетита. Несмотря на высокую калорийность авокадо, содержание жиров и клетчатки в плоде вызывает чувство сытости, что помогает регулировать аппетит. Поэтому даже небольшая его порция позволит не переедать. Положительное влияние на здоровье глаз. Авокадо — богатый источник защитного витамина Е, а также каротинов, сохраняющих здоровье глаз.

Вред авокадо

У некоторых чувствительных людей может возникнуть аллергия на авокадо. Она может быть вызвана перекрёстной реакцией на пыльцу берёзы. Кроме того, плод содержит похожий белок в составе латекса, получаемого из сока каучукового дерева Hevea brasiliensis. Это вещество также способно вызвать нежелательную реакцию.

Авокадо, а также фрукты, включая яблоки, персики, малину и чернику, содержат натуральные химические вещества, называемые салицилатами. Некоторые люди чувствительны к этим соединениям. Аллергическая реакция в этом случае проявляется кожной сыпью и отёком.

Также не рекомендуется злоупотреблять данным фруктом людям с избыточной массой тела. Это связано с высокой калорийностью авокадо.

Если у вас нет никаких противопоказаний, то употреблять следует не более двух авокадо в день среднего размера.

Выбор зрелости авокадо

Определить идеальную степень зрелости авокадо можно по следующим признакам:

фрукт должен быть упругим. Если плод твёрдый, значит, он незрелый, а слишком мягкий является переспелым;

недозрелый плод имеет зелёную плодоножку, а вот у перезрелых она тёмная. Спелое же авокадо имеет светло-жёлтый оттенок;

цвет кожуры авокадо варьируется в зависимости от его сорта. К примеру, у «Хаас» или «Хасс» кожура тёмно-коричневая или бурая. Если оно зелёное, значит, незрелое. А вот спелое авокадо сорта «Фуэрте» должно быть, наоборот, ярко-зелёным. Если у данного вида кожица бурого цвета, значит, скорее всего, плод испорчен.

Правильные условия хранения

Если авокадо целое и неспелое, то лучше его держать в холодильнике, чтобы плоды не перезрели. В таком виде они могут храниться до двух недель.

Разрезанное авокадо также лучше держать в холодильнике. Для сохранения мякоти, чтобы она не потемнела, есть два верных способа:

необходимо оставить косточку в авокадо;

можно слегка сбрызнуть мякоть фрукта уксусом или лимонным соком, а после накрыть пищевой плёнкой.

Как показывает практика, фрукт дозревает в течение двух-трёх дней при комнатной температуре, а вот в холодильнике зрелый разрезанный плод не рекомендуется хранить более пяти дней.

Как определить, что авокадо испортилось

Признаки, указывающие на то, что плод уже нельзя употреблять в пищу:

рыхлая мякоть;

пятна тёмного цвета на кожуре фрукта;

специфичный и неприятный запах;

горький или кислый привкус;

тёмные прожилки в разрезанном плоде;

плесень белого или серого цвета.