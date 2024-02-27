Диетологи назвали три низкокалорийных завтрака для здоровья и похудения

Пища, которую употребляют с утра, оказывает значительное влияние на самочувствие в течение дня и общее состояние здоровья. Людям, которые стремятся к стройности, лучше выбирать блюда с низким содержанием калорий и высоким содержанием белка. Диетологи назвали три оптимальных варианта, которые можно есть на завтрак каждый день, сообщает американское издание She Finds.

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Омлет с тофу

Диетолог Каролина Шнайдер посоветовала выбирать на завтрак растительный белок, а именно омлет с тофу и овощами.

— Тофу — полноценный источник растительного белка — подарит сытость, а овощи обогатят организм витаминами и минералами. Сочетайте его с тортильей из цельного зерна, чтобы получить полезную альтернативу буррито, — посоветовала эксперт.

В тофу, изготовленном из соевых бобов, мало калорий, но высокая питательная ценность. Как и в омлет, в блюдо можно добавлять практически все, что душе угодно, включая богатые клетчаткой овощи и специи, ускоряющие обмен веществ.

Клубнично-банановый смузи

Отличный вариант смузи, с которого можно начать день, — это микс из клубники и банана, рассказала диетолог Маккензи Джонс.

— Сочетая натуральную сладость спелой клубники и кремовую текстуру бананов, вы получите отличный вкус без добавления сахара. А если нужно повысить уровень белка, можно добавить протеиновый порошок или греческий йогурт, богатый пробиотиками, — подчеркнула специалист.

Творог с ананасом и семенами чиа