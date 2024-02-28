Во Франции запретили называть продукты из растительного мяса стейками. Кроме того, в списке филе, антрекоты, эскалопы, ножки, грудки. Власти страны объясняют своё решение тем, что наименование продукции, не содержащей натурального мяса, не должно вводить в заблуждение потребителей названиями, которые ассоциируются с натуральными продуктами.