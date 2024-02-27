Специалисты рассказали об особенностях безглютенового хлеба

Безглютеновые продукты за последние годы вышли на новый уровень популярности, перейдя от специализированной ниши к массовому потреблению. Однако существует множество вопросов о их реальной питательной ценности и необходимости для широкого круга людей. Особенно актуален вопрос стоимости, поскольку безглютеновые продукты, такие как хлеб, могут стоить вдвое дороже своих пшеничных аналогов. Джерлин Джонс из Академии питания и диетологии подчеркивает важность индивидуального подхода в выборе диеты, пишет Центральная Служба Новостей.

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Для тех, кто не страдает от целиакии или чувствительности к глютену, переход на безглютеновые продукты не обязательно принесет дополнительные питательные преимущества и может оказаться дорогостоящим решением без явных преимуществ для здоровья. Глютен, белок, содержащийся в пшенице, ячмене, и ржи, является причиной аутоиммунных реакций у людей с целиакией, для которых исключение глютена из рациона является единственным способом избежать серьезных заболеваний.