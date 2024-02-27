Малышева рассказала о пользе риса

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о неожиданной пользе риса.

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В программе «Жить здорово!» на Первом канале она отметила, что этот продукт стимулирует производство коллагена, что помогает предотвратить появление морщин.

По ее словам, рис содержит большое количество калорий и богат углеводами, поэтому важно не переусердствовать с употреблением этой крупы.