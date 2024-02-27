Малышева рассказала о пользе риса
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о неожиданной пользе риса.
В программе «Жить здорово!» на Первом канале она отметила, что этот продукт стимулирует производство коллагена, что помогает предотвратить появление морщин.
По ее словам, рис содержит большое количество калорий и богат углеводами, поэтому важно не переусердствовать с употреблением этой крупы.
В свою очередь иммунолог Андрей Продеус добавил, что среди пищевых продуктов рис выделяется большим содержанием кремния, необходимого для синтеза коллагена — ключевого компонента для поддержания кожи в упругом и эластичном состоянии, передает телеканал «360».