Земляной миндаль может стать едой будущего

Во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) обнаружены перспективные виды растительной культуры, известные как чуфа или земляной миндаль, которые могут стать ценным источником пищи в будущем. Эти растения, отличающиеся высокой урожайностью и пищевыми качествами, исследуются в рамках проекта «Агротехнологии будущего». Ученые намерены создать разнообразные продукты для пищевой промышленности, используя методы селекции.

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Чуфа, или земляной миндаль, это клубни растения сыть съедобная (Cyperus esculentus L), которое отличается высокой адаптивностью и питательной ценностью. Выращивается оно в различных регионах, включая Средиземноморье, Африку, Северную Америку и части России. Клубни этого растения, известные как «тигровые орехи», используются в различных областях пищевой и косметической промышленности благодаря их высокому содержанию питательных веществ и универсальности в приготовлении. Изучение чуфы велось научными учреждениями в различных климатических условиях, что позволило выявить ее потенциал как ценный источник пищи в будущем.

Изучение чуфы шло в контрастных условиях филиалов ВИР в Тамбовской области и в Краснодарском крае. Результаты показали, что коллекционные образцы демонстрируют значительное разнообразие по основным хозяйственно-ценным признакам и биохимическому составу клубеньков. Биохимический анализ, выполненный в лаборатории биохимии и молекулярной биологии ВИР, позволил отобрать образцы с содержанием олеиновой кислоты более 70% и с содержанием ненасыщенных жирных кислот более 85%, что считается оптимальным для производства растительного масла. Также были отобраны образцы чуфы, наиболее пригодные для пищевого потребления по совокупности хозяйственно-ценных признаков – высокому содержанию белка, крахмала и ненасыщенных жирных кислот. Все эти образцы могут быть использованы в селекции как исходный материал для создания новых высокоурожайных сортов с улучшенным биохимическим составом.